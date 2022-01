Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: mögliche Gefährdung des Straßenverkehrs

Trier (ots)

Am Sonntag, 16.01.2022, gegen 02:50 Uhr, wurde ein weißer PKW der Marke Toyota auf der B53 zwischen Trier-Pallien und Trier-Pfalzel in unsicherer Fahrweise geführt. Der PKW kam vermutlich mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die durch den o.g. PKW gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 in Verbindung zu setzen.

