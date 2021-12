POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.12.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mosbach-Waldstadt: Einbruchsversuch ins Vereinsheim - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich unbemerkt Zutritt zu einem Vereinsheim in Mosbach-Waldstadt. Zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Freitag, 10 Uhr begaben sich die Täter zu dem Vereinsheim in der Solbergallee. An dem Gebäude versuchten sie gewaltsam eine Metalltür zum Kellerraum zu öffnen. Der Einbruch scheiterte und die Täter flohen unerkannt. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruchsversuch machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Buchen: Kfz gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten in der Nacht auf Freitag einen in Buchen abgestellten Pkw. Zwischen Donnerstag, gegen 18 Uhr, und Freitag, gegen 7.45 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu einem Kfz-Handel in der Gutenbergstraße und entwendeten auf bislang unklare Art und Weise einen schwarzen Seat Alhambra. In unmittelbarer Nähe wurden im gleichen Zeitraum die Kennzeichen eines Peugeot entwendet. Ob zwischen diesen beiden Vorfällen ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Mudau: Hinterräder entwendet - Zeugen gesucht

Vermutlich staunte ein 33-Jähriger in Mudau nicht schlecht, als sein Auto nur noch auf zwei Rädern stand. Der Mann stellte am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, die Mercedes A-Klasse auf dem Friedhofsparkplatz in der Raiffeisenstraße ab. Als er am Freitagmorgen, gegen 6 Uhr, zu dem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass an der A-Klasse die Hinterräder fehlten. Diebe begaben sich offenbar in diesem Zeitraum zu dem Pkw und montierten die Hinterreifen ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter touchierte am Donnerstagvormittag mit seinem Auto einen Pkw in Buchen. Gegen 7 Uhr parkte der Fahrer eines Audi seinen Wagen auf dem "Musterparkplatz" am Rathaus. Als er gegen 13.45 Uhr zu dem Auto zurückkehrte, stellte er an diesem Beschädigungen fest. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr davon ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Donnertagabend in Buchen. Gegen 17 Uhr prallte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen einen Peugeot, der in der Haagstraße abgestellt war. Anstatt sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr die Person davon.

Zeugen, die Angaben zu den beiden Unfällen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, in Verbindung zu setzten.

Buchen: Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen

Circa 21.000 Euro Sachschaden entstand in der Nacht auf Freitag bei einem Unfall in Buchen. Gegen 2.30 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem beladenen Sattelzug den Schafstallweg. Nach dem Ortseingang verlor der Mann die Kontrolle über den Laster, rutschte mit dem Gefährt nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Baum gefällt und es entstand an der Sattelzugmaschine hoher Sachschaden. Der 38-Jährige blieb unverletzt.

