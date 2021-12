Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Unbekannter beschädigt zahlreiche Fahrzeuge

Acht in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Heilbronn geparkte Autos wurden in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagfrüh von einer oder mehreren unbekannten Personen beschädigt. Der oder die Täter begaben sich zwischen 16 und 7 Uhr zu den Fahrzeugen, schlugen entweder die Seiten- oder Heckscheiben ein und durchsuchten im Anschluss das Innere. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, oder Personen deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Nach Spiegelstreifer abgehauen

Am Mittwochmorgen kam es bei Ilsfeld zu einem Spiegelstreifer, nach dem einer der Beteiligten einfach davonfuhr ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Fahrer eines roten Kleinbusses war gegen 7.30 Uhr auf der Kreisstraße 2156 in Richtung Pfahlhof unterwegs, als ihm zwei Autos entgegenkamen. Als der Kleinbus auf Höhe des zweiten Fahrzeugs war, kam es zur Kollision der beiden Außenspiegel. Der Fahrer des roten Wagens hielt daraufhin an, der Fahrer des anderen Autos - vermutlich handelte es sich dabei um einen weißen Kleinbus - fuhr davon. Zeugen des Unfalls, insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens, der vor dem weißen Kleinbus fuhr, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Ittlingen: Person bei Gebäudebrand leicht verletzt

Beim Brand eines Einfamilienhauses am Freitagmittag in Ittlingen wurde eine Person verletzt. Zeugen sahen gegen 11.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung in der Muldenstraße und meldeten dies über Notruf. Aus bislang unbekannter Ursache war der Dachstuhl eines freistehenden Gebäudes in Brand geraten. Eine Bewohnerin des Hauses konnte dieses noch selbständig verlassen. Sie wurde leicht verletzt. Weitere Personen befanden sich nicht im Objekt. Der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

