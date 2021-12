Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Frontalzusammenstoß

Ein Fordfahrer überholte am Freitagmorgen auf der Landesstraße 513 einen Bus, wodurch es zu einem Unfall mit einem anderen Pkw kam. Der Mann fuhr gegen 7 Uhr von Krautheim kommend in Richtung Assamstadt. Dort überholte er einen Linienbus und übersah hierbei vermutlich den entgegenkommenden Pkw Daimler eines 40-Jährigen. Auf Höhe des Hecks des Busses kam es zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrer schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 55.000 Euro. Zu einem Zusammenstoß mit dem Bus kam es nicht. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und für Bergungsmaßnahmen vier Stunden voll gesperrt werden.

Kupferzell: Hoher Schaden und Sperrung nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall bei Kupferzell musste am Freitagmorgen die Fahrbahn der Bundesstraße 19 für die Unfallaufnahme eine Stunde gesperrt werden. Ein VW Golf und ein VW Transporter mit Anhänger waren gegen 7 Uhr hintereinander von Schwäbisch Hall kommend in Richtung Künzelsau unterwegs. Beide Fahrzeuge hielten vor der Ampel an der Anschlussstelle Kupferzell verkehrsbedingt an. Der Fahrer eines VW Kombi erkannte die Sitation wohl zu spät und kollidierte mit dem Golf. Dieser wurde dadurch auf den Anhänger des Transporters geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell