Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: 10.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Zwei leichtverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Gemmingen. Eine 55-Jährige fuhr gegen 17 Uhr mit ihrem Ford auf der Schwaigerner Straße in Richtung Gemmingen, als plötzlich der Audi eines 25-Jährigen aus der Hausener Straße in die Schwaigerner Straße abbog. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Heilbronn: Stromausfall in der Justizvollzugsanstalt

Am Donnerstagabend versammelten sich zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und THW in der Heilbronner Steinstraße vor der Justizvollzugsanstalt. In der JVA war gegen 17.30 Uhr aufgrund eines technischen Defektes der Strom ausgefallen und die Beschäftigten und Insassen saßen im Dunkeln. Während die Feuerwehr und das THW für Beleuchtung sorgten, wurde im Inneren an der Lösung des technischen Problems gearbeitet. Nach knapp über einer Stunde ging der Strom wieder und die Einsatzkräfte konnten abrücken. In der Justizvollzugsanstalt kam es trotz der Dunkelheit zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Heilbronn: Unfall beim Spurwechsel

Bei einem Spurwechsel auf der Heilbronner Karl-Wüst-Straße übersah ein LKW-Fahrer am Mittwochabend vermutlich einen danebenfahrenden VW. Der 49-Jährige war mit seinem Sattelzug in Richtung der Neckargartacher Brücke unterwegs, als er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Dabei kollidierte er mit dem parallel fahrenden Golf einer 24-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzte, allerdings entstanden an den Fahrzeugen Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Heilbronn: Fußgänger von Auto angefahren

Ein 25-Jähriger Toyota-Fahrer kollidierte am Mittwochnachmittag in der Heilbronner Salzstraße mit einem Fußgänger. Der 58 Jahre alte Mann war gegen 13.30 Uhr zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße getreten und hatte dabei wohl nicht auf den fließenden Verkehr geachtet. Der Fahrer des Toyotas bemerkte den Fußgänger wohl nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Mann. Dieser wurde schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Toyota blieb gering.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell