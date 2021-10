Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesautobahn (BAB) 37: Fünf Verletzte durch Auffahrunfall

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 15.10.2021, sind insgesamt drei Pkw miteinander kollidiert. Durch den Unfall erlitten alle Insassen leichte Verletzungen. Wegen des Unfalls war die Autobahn zeitweise gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei befuhr gegen 17:25 Uhr eine 37-Jährige mit ihrem schwarzen Skoda Octavia die BAB 37 in Richtung Celle. Zwischen den Autobahnkreuzen Hannover-Buchholz und Hannover-Kirchhorst kam es aufgrund zu hohen Verkehrsaufkommens zu stockendem Verkehr. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW der 37-Jährigen auf. Durch die Wucht der Kollision schleudert der BMW auf die linke Fahrspur und kommt dort quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein herannahender 40-Jähriger VW-Fahrer kann nicht mehr bremsen und kollidiert mit dem quer stehenden BMW. In der Folge wird der 22-Jährige Fahrer in seinem BMW eingeklemmt. Durch eingesetzte Rettungskräfte der Feuerwehr konnte er aus dem Pkw befreit werden. Durch den Unfall wurden die 37-Jährige, der 36-Jähriger Ehemann und ein einjähriges Kind in dem Skoda leicht verletzt. Der 22-Jährige BMW-Fahrer und der 40-Jährige VW-Fahrer erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Alle Personen kamen mit einem Rettungswagen für eine weitere medizinische Behandlung in Krankenhäuser.

Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme wurde die Autobahn für etwa 90 Minuten voll gesperrt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 40.000 Euro.

Der Kriminalermittlungsdienst des Zentralen Verkehrsdienstes hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. / bo,

