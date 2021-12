Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Unfallbeteiligte gesucht

Nach einem Auffahrunfall in Buchen sucht die Polizei nach einer Frau, die mit ihrem Auto auf einen Pkw auffuhr. Am Mittwoch, gegen 8 Uhr, befuhr die Frau mit ihrem schwarzen VW Passat die Straße "Am Schrankenberg". An dem Kreisverkehr im Bereich einer Gaststätte übersah sie vermutlich den verkehrsbedingt wartenden VW Golf einer 42-Jährigen und fuhr mit ihrem Pkw auf. Die beiden Fahrzeuge berührten sich nur leicht, weshalb von den beiden Frauen zunächst kein Sachschaden festgestellt wurde und kein Austausch der Personalien stattfand. Am Abend stellte die 42-Jährige fest, dass ihr VW Golf doch leicht beschädigt wurde. Die Polizei bittet nun die Frau, bei der auch ein Kind im Auto mitfuhr, sich bei der Polizei Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

An einem in Mosbach geparkten Auto entstand am Mittwoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Besitzer hatte seinen VW am Mittwoch gegen 6 Uhr in der Zwingenburgstraße in Mosbach abgestellt. Als er gegen 16:20 Uhr wieder zurückkam, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug gegen sein Auto gestoßen war und dieses beschädigt hatte. Der Unfallverursachende hinterließ keine Mitteilung und informierte auch nicht die Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Elztal: Außenspiegel zusammengeprallt - Zeugen gesucht

Nachdem die Außenspiegel zweier Fahrzeuge zusammenprallten, sucht die Polizei zur Klärung des Unfallhergangs Zeugen des Unfalls. Am Donnerstagmorgen befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes Vito und ein 20-Jähriger mit seinem VW in entgegengesetzter Richtung die Bundesstraße 292 zwischen Auerbach und Schefflenz. Als sich die beiden Wagen begegneten, prallten die Außenspiegel zusammen. Zu dieser Zeit waren ebenfalls weitere Fahrzeuge, unter anderem ein VW Transporter, auf der Strecke unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell