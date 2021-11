Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Raub auf einen Imbiss

Lengerich (ots)

Am Donnerstag (11.11.2021) um 22.00 Uhr kam es zu einem versuchten schweren Raub auf einen Asia-Imbiss an der Straße Altstadt.

Zwei bislang unbekannte Täter betraten die Räumlichkeiten und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die beiden Angestellten verwiesen auf die bereits geleerte Kasse, boten allerdings an, ein Gericht nach Wahl der Täter zu kochen. Dies wurde von diesen jedoch ausgeschlagen, denn sie flüchteten ohne Beute unerkannt in Richtung Innenstadt und im weiteren Verlauf in Richtung des Feuerwehhauses in Lengerich.

Die Täter waren circa 17-18 Jahre alt, trugen schwarze Ski-Masken sowie dunkle Jacken. Sie sprachen akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Innenstadt gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Lengerich unter 05481-9337-4515 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell