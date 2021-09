Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Velbert

Haan

Langenfeld - 2109144

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

---- ERFOLGSMELDUNG ----

Wie bereits in eigener Pressemitteilung von heute berichtet ( siehe ots-Nummer 2109140 mit folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5031639 ), missachtete am Montagabend (27. September 2021) ein 19-jähriger Velberter mit seinem VW Golf im Kreuzungsbereich Schloßstraße / Friedrichstraße in Velbert die Vorfahrt eines 45-jährigen Mercedes Benz Fahrers. Beide Fahrzeuge konnten durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Der 45-jährige Essener lenkte hierbei seinen Mercedes Benz in eine Grünanlage, wo dieser schwer beschädigt stehen blieb. Der 19-Jährige floh von der Unfallstelle, konnte jedoch dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelt werden. Die Beamten stellten den Führerschein des 19-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Der 45-jährige Mercedes Benz Fahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Mercedes Benz wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

In der Zeit vom Sonntagabend des 26.09., 17.00 Uhr, bis zum Montagnachmittag des 27.09.2021, 14.30 Uhr, parkte ein silbergrauer PKW Ford Fiesta mit Solinger Kennzeichen (SG-) auf der Ellscheider Straße in Haan, in Höhe des Hauses Nr. 33 am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der Fiesta von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug, wahrscheinlich in der Vorbeifahrt, angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Obwohl dabei allein am silbergrauen Ford ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 1.000,- Euro entstand, entfernte sich der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Einziger Hinweis auf das offenbar ebenfalls beschädigte Fahrzeug des Unfallflüchtigen ist blaue Fremdfarbe, die von der Polizei am Fiesta gefunden und gesichert werden konnte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Samstag, dem 25.09.2021, in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 15.30 Uhr, kollidierte ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug, wahrscheinlich beim Rangieren auf der Straße Am Brückentor in Immigrath, mit einem Sichtschutzzaun und einem Gartentor des Grundstückes mit der Hausnummer 7a. Obwohl dabei Sachschaden an der Umzäunung entstand, entfernte sich der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Ebenfalls am Samstag, dem 25.09.2021, ereignete sich um 15.04 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall mit Flucht auf der Rheindorfer Straße in Reusrath. Dort war der 63-jährige Fahrer eines blauen PKW Renault Safrane mit Leverkusener Kennzeichen (LEV-) in Richtung Hausinger Straße unterwegs, als er etwa in Höhe der Hausnummer 118 einen Engpass durchfuhr. Weil hier mehrere Fahrzeuge am Fahrbahnrand parkten, kam er dabei mit seinem Fahrzeug nach eigenen Angaben auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, als ihm ein schwarz- oder anthrazitfarbiger Porsche neueren Modells begegnete. Als die beiden aneinander vorbeifuhren kam es zu einer leichten seitlichen Kollision, bei welcher ein Damenfahrrad auf einem Heckträger des Renaults beschädigt wurde. Beide Fahrzeuge setzten ihre Fahrten fort ohne anzuhalten. Erst später bemerkte der 63-Jährige den Schaden am Fahrrad. Der Porsche und dessen männlicher Fahrer können nicht genauer beschrieben werden. Ob am Porsche ein Schaden entstand, ist noch unklar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit vom Sonntagmorgen des 26.09., 11.00 Uhr, bis zum Montagabend des 27.09.2021, 17.00 Uhr, parkte ein orangefarbiger PKW Ford Focus auf der Treptower Straße in Monheim am Rhein, in Höhe des Hauses Nr. 31 am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der Focus von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug angefahren und an der Fahrertür beschädigt. Obwohl dabei allein am Ford Focus ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand, entfernte sich der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

