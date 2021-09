Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruchserie in Tankstelle: Belohnung ausgesetzt - Velbert - 2109142

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits mehrfach berichtete, kam es in den vergangenen Wochen zu mehreren Einbrüchen in eine Tankstelle an der Nevigeser Straße 172 in Velbert-Tönisheide.

Aufgrund der ähnlichen Tatbegehungsweise und der Tatsache, dass die Täter meist durch ein Fenster in die Tankstelle einbrachen und dort vornehmlich Tabakwaren und Bargeld, aber auch Lebensmittel und Elektroartikel entwendeten, geht die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen davon aus, dass alle drei Einbrüche möglicherweise von denselben Tätern verübt wurden. Insgesamt beläuft sich der Wert der entwendeten Tatbeute mittlerweile auf eine Summe von über 30.000 Euro.

Nun hat die geschädigte Straßenverkehrsgenossenschaft Nordrhein als Eigentümerin der verpachteten Tankstelle eine Belohnung für Hinweise, die zur Aufklärung der Einbruchserie sowie zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, in Höhe von 750 Euro ausgelobt. Die Belohnung ist nicht für Personen bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bei Ermittlungen zum ersten Einbruch in die Tankstelle in der Nacht zu Montag (30. August 2021) konnte die Polizei Hinweise auf zwei Tatverdächtige erlangen, welche von einer Überwachungskamera gefilmt worden waren. Zu diesen beiden Männern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- männlich - trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jeans - hatte schwarze Turnschuhe mit weißen Applikationen an - trug halb-gummierte Handwerkerhandschuhe

Zweiter Täter:

- männlich - trug eine olivgrüne Regenjacke - hatte dunkle Turnschuhe mit heller Sohle an

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hatte seinerzeit in ihrer Pressemeldung OTS 2108162 über den Einbruch berichtet. Abrufbar ist die Pressemeldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5007535).

Zu dem zweiten Einbruch kam es nach jetzigem Stand der Ermittlungen in der Nacht zu Montag (6. September 2021). Auch hier waren die Täter durch ein Fenster in die Tankstelle eingedrungen. Hierzu hatte die Polizei in der Pressemeldung OTS 2109041 unter folgendem Link berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5013849).

Der jüngste Einbruch in die Tankstelle ereignete sich in der Nacht zu Freitag (24. September 2021). Hier waren die Täter gegen 1:45 Uhr gewaltsam in die Tankstelle eingebrochen und hatten erneut Tabakwaren entwendet (siehe dazu unsere Einbruchs-Sammelmeldung OTS 2109130 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5029373).

Die Polizei fragt: Wer hat einen der Einbrüche möglicherweise beobachtet oder kann sonstige Angaben zu den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

