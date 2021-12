Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Beim Abbiegen in Gegenverkehr geprallt

Bei einem Frontalzusammenstoß am Mittwochabend in Mulfingen sind am Mittwoch zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Gegen 21.20 Uhr war ein 32-Jähriger auf der Landesstraße aus Richtiung Dörzbach kommend in Fahrtrichtung Mulfingen unterwegs. An der Einmündung auf die Landesstraße 2249 wollte der Mann nach links in Richtung Hollenbach abbiegen. Zeitgleich fuhr ein entgegenkommender 66-Jähriger mit seinem Kombi von Mulfingen kommend in Richtung Dörzbach. Der 32-Jährige prallte beim Abbiegen frontal mit seinem Skoda auf den anderen Pkw. Rettungswagenbesatzungen brachten beide Personen in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort.

Öhringen: Diesel aus LKW-Tanks entwendet

Mit einem unbekannten Gegenstand haben Diebe in Öhringen den verschlossenen Tankdeckel einer Sattelzugmaschine geöffnet, um dann etwa 400 Liter Diesel aus dem Tank zu saugen. Der LKW befand sich in der Nacht auf Mittwoch auf dem Kiesparkplatz im Verrenberger Weg. Im Zeitraum von Mitternacht bis 2.30 Uhr machten sich dann Unbekannte an dem Fahrzeug zu schaffen. Auch bei einem nebenstehenden LKW entriegelten sie das Tankschloss und entwendeten circa 200 Liter Diesel. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Öhringen, Telefonnummer 07941 9300.

Künzelsau: Schneller als die Polizei erlaubt

Nach Geschwindigkeitsmessungen am Mittwochvormittag in Künzelsau müssen einige Verkehrsteilnehmer mit Konsequenzen rechnen. Im Zeitraum von 8 Uhr bis 13 Uhr konnten die Polizeibeamten in der Landesstraße 1045, Morsbacher Straße, insgesamt 196 Fahrzeuge messen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde waren zwölf Fahrer zu schnell unterwegs. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von deutlich über 100 Kilometern pro Stunde muss ein Fahrer nun mit einem Punkt, einem Monat Fahrverbot und einem Bußgeld von 200 Euro rechnen.

A 6 / Bretzfeld: 50 Kilometer pro Stunde zu schnell

209 Geschwindigkeitsverstöße bei 3.523 gemessenen Fahrzeugen: Das ist das Ergebnis einer Geschwindigkeitsmessung am Mittwochvormittag in Bretzfeld. Zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen ist auf der Autobahn 6 eine Geschwindigkeit von 100 beziehungsweise 60 Kilometern pro Stunde erlaubt. Im Zeitraum von 7.30 Uhr bis 11.30 Uhr verstießen insgesamt 209 Fahrer gegen diese Vorgabe. Eine Person war mit 150 Kilometern pro Stunde unterwegs und muss nun mit zwei Punkten, einem Monat Fahrverbot und einem Bußgeld in Höhe von circa 320 Euro rechnen.

