POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Kirchardt: Wohnhausbrand

Noch ist unklar, was am Mittwoch zu einem Gebäudebrand in Kirchardt geführt hat. Das Feuer wurde gegen 12.20 Uhr entdeckt, woraufhin mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes in die Waldstraße fuhren. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl des Hauses. Im Gebäude wurde eine Person tot aufgefunden. Die Identifizierung steht noch aus. Nach aktuellem Kenntnisstand befanden sich keine weiteren Personen im Haus. Die Löschmaßnahmen durch die Feuerwehren Kirchardt, Bad Rappenau, Ittlingen und Heilbronn dauerten mehrere Stunden an. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden, wird aber auf einen hohen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen.

