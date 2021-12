Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.12.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Flein: Frontalzusammenstoß

Eine Golf-Fahrerin überholte am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 2155 von Talheim kommend in Richtung Untergruppenbach einen Lkw und es kam zum Unfall. Obwohl es dunkel war und regnete überholte die 46-Jährige gegen 6.25 Uhr den Laster eines 29-Jährigen. Hierbei übersah sie vermutlich eine entgegenkommende 28-Jährige mit ihrem Ford Fiesta. Die junge Frau versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Unfall zu verhindern. Dies reichte jedoch nicht aus und es kam auf Höhe des Lkws zum Frontalzusammenstoß. Die 28-Jähige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt, genauso wie die Fahrerin des Golfs, Verletzungen. Beide Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 17.500 Euro.

