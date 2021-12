Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.12.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Im Streifenwagen randaliert

Ein 27-Jähriger beschäftigte die Polizei am Mittwochnachmittag in Heilbronn-Böckingen. Gegen 16.45 Uhr meldeten Zeugen eine torkelnde Person in der Annalindenstraße. Die Streife traf den Mann an, der sich sehr unkooperativ und aggressiv zeigte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 3,5 Promille. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde der 27-Jährige in Gewahrsam genommen und sollte zum Polizeirevier Heilbronn-Böckingen transportiert werden. Hiergegen wehrte er sich so sehr, dass der Transport kurzfristig unterbrochen werden musste und Unterstützungskräfte angefordert wurden. Der Mann wurde dann in einer Zelle im Revier untergebracht. Bei ihm wurde außerdem ein Tütchen mit Amphetamin aufgefunden. Der 27-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Bad Rappenau: Einbrecher ertappt

Unbekannte brachen am Mittwochabend in Bad Rappenau in ein Wohnhaus ein. Die Täter verschafften sich zwischen 18 Uhr und 22 Uhr Zutritt zu einem Haus in der Johann-Strauß-Straße. Dort öffneten sie mehrere Schränke und durchwühlten diese. Als der Eigentümer nach Hause kam und die Täter ertappte, verließen diese vermutlich über den Balkon das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Heilbronn-Sontheim: Unfallbeteiligte geflüchtet

Eine verletzte Person und wirtschaftlichen Totalschaden hinterließ eine unbekannte Unfallbeteiligte am Mittwochabend bei einem Unfall in Heilbronn-Sontheim und flüchtete. Eine 60-jährige Audi-Fahrerin war gegen 20 Uhr auf der Neckartalstraße in Richtung Sontheim unterwegs, befuhr die Abfahrt Horkheimer Straße und wollte anschließend nach links in Richtung Horkheim abbiegen. Im Einmündungsbereich übersah sie vermutlich den VW Polo der unbekannten Frau, die die Vorfahrtstraße aus Horkheim kommend in Richtung Sontheim befuhr. Dort kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Anschließend wartete die VW-Fahrerin kurz in ihrem Fahrzeug und flüchtete anschließend in Richtung Sontheim. Die Audi-Lenkerin blieb mit leichten Verletzungen vor Ort. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei Heilbronn sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder der Fahrerin des bläulichen VW Polo mit dem Teilkennzeichen HN-P ?? geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Fahrzeug in Brand

Ein 25-Jähriger war am Mittwochnachmittag mit seinem Volvo in Heilbronn-Sontheim unterwegs, als dieser zu brennen begann. Der Mann fuhr gegen 15 Uhr von seiner Arbeitsstelle in der Nähe der Kreuzäckerstraße los. Nach wenigen Metern bermerkte er Rauch im Bereich seines Fahrersitzes und am Armaturenbrett. Kurz darauf sollen schon Flammen hervorgeschlagen sein. Er konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Durch den Brand wurde der gesamte Innenraum des Pkw beschädigt. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt, es wird aber von einem technischen Defekt ausgegangen.

Neckarsulm: Pedelec gestohlen

Ein Pedelec wurde am Mittwoch in Neckarsulm entwendet. Der Besitzer sicherte sein Gefährt gegen 14.30 Uhr an einem Fahrradständer in der Nähe des Tor 6 eines Automobilherstellers in der NSU-Straße mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 23.15 Uhr zurückkam war sein Pedelec entwendet worden. Dies soll einen Wert von knapp 4.000 Euro haben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

