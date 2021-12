Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.12.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine Motorradfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall in Künzelsau am Donnerstagabend leicht verletzt. Ein 57-jähriger VW Caddy-Fahrer war gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Ingelfingen in Richtung Künzelsau unterwegs. Als er bei der Mergentheimer Straße / Würzburger Straße in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, übersah er dort vermutlich eine 17-Jährige mit ihrem Motorrad. Es kam zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge, wobei der Pkw am Nummernschild des Zweirades hängen blieb. Beide Beteiligten bremsten ab und die junge Frau fiel von ihrem Motorrad. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Kupferzell: Rüttelplatte gestohlen

Eine 600 Kilogramm schwere Platte entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in Kupferzell. Das gelbe Arbeitsgerät wurde zwischen Montag, gegen 16.30, Uhr und Dienstag, gegen 8 Uhr, durch die Täter vermutlich mit einem Hebefahrzeug angehoben und abtransportiert. Dieses befand sich in der Günther-Ziehl-Straße auf einem umzäunten Bereich des Gewerbeparks Nord. Die Rüttelplatte hatte einen Wert von mehr als 8.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Öhringen: Unfall an Autobahnauffahrt

Eine verletzte Person und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls an der Autobahnauffahrt in Öhringen am Donnerstagmorgen. Die 24-jährige Fahrerin eines BMWs verlangsamte ihr Fahrzeug, um einem anderen Pkw, der eigentlich wartepflichtig war, die Auffahrt auf die A6 in Richtung Heilbronn zu gewähren. Hinter der 24-Jährigen fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Seat Ibiza. Dieser erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den BMW auf. Hierdurch wurde die junge Frau verletzt und anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

