FW-MG: Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW auf der BAB 61

Mönchengladbach, 08.10.2021, 09:37 Uhr, BAB 61 (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz, in unmittelbarer Nähe des Autobahnkreuz Mönchengladbach, indem ein LKW und ein PKW beteiligt waren. Ein beschädigter PKW mit Anhänger stand auf dem Standstreifen, als ein nachfolgender LKW auf den abgestellten PKW auf fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der LKW auf die Seite und blieb auf der rechten Fahrspur liegen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich der LKW-Fahrer bereits selbstständig befreit, und wurde durch kuragierte Ersthelfer versorgt. Da sich der Fahrer des PKW nicht im Fahrzeug befand blieb er bei dem Unfall zum Glück unverletzt. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle einer Klinik im Stadtgebiet zugeführt.

Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen auf der BAB 61.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen, der Feuerwehrkran und der Abrollbehälter Bahn/Bau aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

