Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.12.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unter Drogen gefahren

Ein 26-Jähriger wurde am späten Donnerstagabend in Bad Mergentheim mit seinem Pkw kontrolliert, wobei sich herausstellte, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei der Kontrolle in der Boxbergerstraße gegen 23.15 Uhr erkannten die Beamten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Es wurde ein Test durchgeführt, der ein positives Ergebnis anzeigte. Daher musste der junge Mann mit ins Krankenhaus zur Blutentnahme kommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss.

Bad Mergentheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine 50-jährige Fiat-Lenkerin war am Mittwochnachmittag an einem Unfall bei Bad Mergentheim beteiligt, bei dem ein Pkw flüchtete. Die Frau war gegen 16 Uhr auf der Landesstraße 2251 von Igersheim in Richtung Elpersheim unterwegs. Der andere Pkw befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Bad Mergentheimer Straße und wartete an der Einmündung zur Landesstraße. Als sich der FIAT auf Höhe dieser befand, kam es wohl zum Zusammenstoß, da das andere Fahrzeug zur früh aus der Einmündung herausfuhr. Hierdurch wurde das Heck des FIAT beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Anschließend entfernte sich das unbekannte Auto unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem anderen Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Hoher Schaden nach Unfall - Verursacher geflüchtet

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Donnerstag vermutlich mit seinem Lkw einen geparkten Pkw in Tauberbischofsheim und hinterließ hohen Sachschaden. Der VW Passat stand zwischen Mittwoch gegen 18 Uhr und Donnerstag gegen 4.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma in der Straße "Am Fronbrunnen". Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde der Pkw wohl beim Rangieren circa 2 Meter verschoben wodurch ein Schaden von rund 15.000 Euro entstand. Die Polizei Tauberbischofsheim sucht nun Zeugen des Vorfalls. Personen die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: Frau bei Unfall verletzt

Die 44-jährige Fahrerin eines BMWs kam am Donnerstagmittag in Wertheim alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und wurde hierdurch verletzt. Die Frau fuhr gegen 13.45 Uhr von Wertheim in Richtung Böttigheim, als sie in einer leichten Linkskurve ins Schleudern geriet. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW streifte zwei Bäume und kam dann im Gestrüpp zum Stehen. Hierbei wurde die 44-Jährige verletzt und zur Kontrolle mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Pkw ist noch unbekannt.

