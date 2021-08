Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

In der Nacht zu Montag kam es zu mehreren Sachbeschädigungen in Spelle. Unbekannte Täter entfernten in der Hauptstraße die Absperrung einer Baustelle und stellten diese vor die Tür der Speller Polizeiwache. Zudem platzierten sie ein Wahlplakat an der Tür. In der Johannisstraße wurden in der Nacht zwei Gullydeckel hochgestellt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

