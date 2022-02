Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht nach Überholvorgang - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 26-jähriger Peugeot-Lenker befuhr am Dienstag gegen 11:05 Uhr die Landesstraße 1136 von Höfingen nach Ditzingen-Hirschlanden, als ihm auf seiner Fahrbahn ein bisher unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Der Unbekannte war im Begriff ein weiteres Fahrzeug, vermeintlich einen SUV, zu überholen. Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Peugeot Fahrer stark ab. Hierbei geriet er mit den rechten Rädern in den Grünstreifen, weshalb er anschließend ins Schleudern kam. Letztlich blieb der 26-Jährige im Acker stehen. Während des Vorfalls wurde er leicht verletzt und sein Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden am Peugeot beträgt etwa 1.000 Euro. Beide entgegenkommenden Fahrzeugführer hielten nicht an der Unfallstelle an, sondern fuhren davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den unbekannten Fahrzeugführern geben können.

