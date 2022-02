Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Unfall beim Überholen

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht wird sich eine 60 Jahre alte Porsche-Fahrerin verantworten müssen, die am Mittwoch gegen 08.45 Uhr auf der Kreisstraße 1653 zwischen Heimerdingen und Rutesheim in einen Unfall verwickelt und davon gefahren war. Die Porsche-Lenkerin war in Richtung Rutesheim unterwegs und wollte kurz nach einem Bahnübergang einen vorausfahrenden LKW überholen. Mutmaßlich übersah sie zunächst einen entgegenkommenden 34 Jahre alten VW-Fahrer. Als sie ihn erkannte, scherte sie mit ihrem Fahrzeug wieder hinter dem LKW ein. Der VW-Lenker hatte jedoch bereits zum Bremsen angesetzt und kam im Rahmen dieses Manövers zunächst nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Der VW schleuderte anschließend nach links und kollidierte mit einem 55-jährigen Mercedes-Fahrer, der sich hinter der Porsche-Fahrerin befand. Der VW drehte sich nach dem Aufprall und blieb mitten auf der Fahrbahn stehen. Der Mercedes kam von der Fahrbahn ab. Die Porsche-Lenkerin setzte ihre Fahrt unbeirrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge erkundigte sich zunächst nach dem Gesundheitszustand des 55- und des 34-Jährigen und nahm dann die Verfolgung des Porsche auf. Er konnte die 60-Jährige stoppen und sie kehrte letztlich zur Unfallstelle zurück. Der VW- und der Mercedes-Lenker wurden jeweils leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ihre PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 36.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen befand sich mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Die K 1653 war zwischen Heimerdingen und Rutesheim bis gegen 10.00 Uhr voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Ab 11.30 Uhr waren die Berge- und Aufräumarbeiten beendet und die Fahrbahn konnte wieder vollständig frei gegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell