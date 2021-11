Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 05.1121 - 07.11.21 ++

Lüneburg

Lüneburg - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Pkw im Bardowicker Wasserweg aufgebrochen. Die Täter erlangten eine geringe Bargeldsumme. Bei einem weiteren Pkw wurde am Freitag, gegen 12 Uhr, in der Thorner Straße eine Scheibe eingeschlagen. Ob hier etwas entwendet wurde, steht zurzeit nicht fest.

Lüneburg - An einem Pkw Opel, der am Samstag zwischen 12:30 Uhr und 15 Uhr im Ebelingweg geparkt war, haben unbekannte Personen alle vier Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg zu melden: 04131-83062215.

Lüneburg - Am Samstag, um 16:25 Uhr, wurde eine Jugendliche von einem Mann am Gesäß sowie an der Brust angefasst. Die Tat ereignete sich auf dem Gehweg der Bleckeder Landstraße im Bereich der Bahnunterführung. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann, ca. 30 Jahre alt und ca. 185 cm groß, gehandelt haben. Er hatte kurze schwarze Haare, einen Vollbart und sprach hochdeutsch. Das Mädchen trat dem Mann zwischen die Beine und lief weg. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 04131-83062215.

Lüneburg - Am Samstagabend fuhr eine Frau in der Friedenstraße mit ihrem Pkw beim Einparken gegen einen anderen geparkten Pkw. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr sie weiter und stellte ihr Fahrzeug etwas abseits ab. Dies wurde von Zeugen beobachtet und die Polizei verständigt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Lüneburg - Die Polizei kontrollierte am späten Samstagabend einen Pkw in der Bachstraße. Am Steuer saß ein 16-jähriger, der keine Fahrerlaubnis hatte und vermutlich drogenbeeinflusst war. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob der Pkw mit Wissen des Halters bewegt wurde, wird zurzeit ermittelt.

Lüchow-Dannenberg

Fund einer Panzergranate bei Feldarbeiten Zadrau: Ein ortsansässiger Landwirt entdeckte am Samstagnachmittag im Rahmen von Kartoffelrodearbeiten auf seinem Acker eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Polizeibeamte sicherten das Objekt bis zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Da die etwa 25cm lange Granate nicht transportfähig war, musste sie an Ort und Stelle entschärft werden. Eine Evakuierung von Anwohnern war aufgrund der Distanz zur Ortslage nicht erforderlich.

Fund einer Granatpatrone auf Feldweg

Lüchow: Am späten Samstagnachmittag fand ein Spaziergänger eine Granatpatrone im Bereich eines Feldweges zwischen Lüchow und Rehbeck. Das Geschoss wurde durch Polizeibeamte sichergestellt und wird einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Uelzen

Fahrten unter Beeinflussung

Am Samstag, 06.11.2021, gegen 07:15 Uhr führte ein 34-jähriger aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg seinen Pkw in der Hochgraefestraße in Uelzen, obwohl er unter dem Einfluss von Kokain und Amphetamin stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

In Wieren wurde zudem am Samstag gegen 21:30 Uhr ein 25-jähriger in seinem Pkw kontrolliert. Ein Urintest vor Ort verlief positiv auf "THC". Eine Blutprobe wurde entnommen.

Am frühen Sonntagmorgen, dem 07.11.2021, gegen 01:20 Uhr wurde ein 35-jähriger in Bad Bevensen angehalten. Es stellte sich heraus, dass er seinen Pkw geführt hat, obwohl er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Den Mann erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Verkehrsunfallflucht auf der B4

Am Samstag, 06.11.2021, gegen 09:45 Uhr verlor ein bisher unbekanntes Fahrzeug eine erhebliche Menge an Pflastersteinen auf der B4 in Höhe der Abfahrt Molzen/Kläranlage. Diese verteilten sich über alle Fahrstreifen auf ca. 300m Länge. Durch einen hochgeschleuderten Stein wurde ein nachfahrendes Fahrzeug in der Folge an der Front beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Uelzen (Tel.: 0581 9300) entgegen.

