Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++Uelzen - Falsche Polizeibeamte betrügen 77-Jährige ++Suderburg - 1,3 Tonnen Stahlplatten abtransportiert - "Wer beobachtete Lkw mit Ladekran?" ++Lüneburg - Marihuana-Pflanzen sichergestellt++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 05.11.2021

Lüneburg

Bardowick - Tageswohnungseinbruch - Zeugenhinweise

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am 04.11. zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich des Hofkampes in Bardowick. Der unbekannte Täter gelangte über eine rückwärtig gelegene Terrassentür in das Objekt. Aus dem Haus wurden Schmuck und Zigaretten entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Marihuana-Pflanzen sichergestellt

Zu einem unerlaubten Anbau von Betäubungsmitteln kam es in einer Wohnung in der Lüneburger Innenstadt. Nach einem Hinweis konnten durch die eingesetzten Beamten in der Wohnung eines 43-Jährigen insgesamt sieben Hanfpflanzen und weiteres Material zum Anbau von Betäubungsmitteln sichergestellt werden. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln.

Lüneburg - Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Papierreste verbrannt

Zu einer Rauchentwicklung ist es am Abend des 04.11. gegen 20:00 Uhr im Bereich der Graf-von-Moltke-Straße im Stadtteil Kaltenmoor gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden im Eingangsbereich und im Keller eines Mehrfamilienhauses Papierreste verbrannt. Der Qualm wurde durch Anwohner bemerkt. Die Feuerwehr Lüneburg war mit circa 30 Einsatzkräften vor Ort. Hinweise auf einen Verursacher gibt es aktuell nicht. Es gab keine Verletzten und es entstand kein Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Schnega - Ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs

Ein 69-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Ford wurde in den Morgenstunden des 05.11.21 gegen 10:00 Uhr durch Polizeibeamte der Polizei Clenze im Bereich der Bundesstraße 71 in Schnega angehalten. Der 69-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Uelzen

Suderburg - 1,3 Tonnen Stahlplatten abtransportiert - "Wer beobachtete Lkw mit Ladekran?" - Zeugen gesucht!

Zwischen dem 19.10.21 und dem 04.11.21 kam es im Bereich der Bundesstraße 191 zu einem Diebstahl von mehr als 30 Stahlplatten, welche neben der B191 ausgelegt waren, um einen Schwertransport zu gewährleisten. Es entstand ein Schaden von gut 50.000 Euro. In den späten Nachmittagsstunden des 01.11. und den Morgenstunden des 04.11.21 wurden durch Verkehrsteilnehmer einzelne u.a. weiße Lkw mit Ladekran wahrgenommen, die entsprechende Metallplatten verluden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -930-326, entgegen.

Uelzen - Falsche Polizeibeamte betrügen 77-Jährige - Polizei ermittelt - Polizei warnt vor Betrugsmasche: "Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese Themen!"

Vor sog. "Falschen Polizeibeamten" & anderen Betrügern am Telefon warnt aktuell die Polizei in der Region mit Nachdruck. Nach verschiedenen Anrufen in den letzten Wochen und Monaten, wurde am 04.11.21 eine 77-jährige Uelzenerin "Opfer" der raffinierten Betrugsmasche. Unbekannte hatten die 77-Jährige zunächst auf ihrem Festnetztelefon durch einen angeblichen Polizisten eines Raubdezernates kontaktiert. Dieser erzählte dann, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen wäre und sie die Wohnung nicht verlassen dürfe. Angeblich sei ein Bank-Mitarbeiter involviert und die Frau müsse nun Geld abheben und dies übergeben. Eine unbekannte Täterin kam dann an die Haustür der Geschädigten und holte einen größeren Geldbetrag ab. Erst nach Rückmeldungen durch das Umfeld wurde die Seniorin misstrauisch und wandte sich an die Polizei.

Personenbeschreibung:

- Weiblich - circa 30-40 - schlank - ca. 170cm - dunkelblonde Haare

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Hintergrund:

Die Maschen der Betrüger sind nicht neu, werden jedoch immer wieder aktualisiert. Dabei sind die professionellen Täter im gesamten Norddeutschen Raum aktiv und wechseln fast täglich die Region, um dann in einigen Tagen/Wochen wieder auch in der Region Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen ältere Menschen anzurufen.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät."

Hier einige Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige

Bad Bevensen - Mülltonne gerät in Brand - 8.000 Euro Sachschaden am Gebäude

Zu einem Brand einer Mülltonne kam es am 04.11.21 gegen 16:00 Uhr im Bereich der Straße Am Weinberg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet nach ersten Erkenntnissen eine unter einem Holzunterstand abgestellte Mülltonne in Brand. Das Feuer griff unter anderem auf ein Carport des Nachbargrundstückes über. Die Feuerwehr Bad Bevensen war mit circa 30 Einsatzkräften vor Ort. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell