POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.05.2021, 19:50 Uhr

Ort: Zweibrücken, Schillerstraße SV: Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem Gegenstand die Heckscheibe einer Mercedes C-Klasse (Kombi) ein, als der 34-jährige Geschädigte in der Schillerstraße am Herzogplatz in seinem Wagen saß und wartete. Der Autobesitzer versuchte den Täter zur Rede zu stellen, worauf dieser sich zu Fuß in Richtung Herzogstraße entfernte, dort etwas in den Vorgarten eines Anwesens warf, umdrehte und über die Straße 'Goetheplatz' in die Dinglerstraße und von dort in die Kreuzbergstraße flüchtete. Dort gelang es ihm, sich den Blicken des Verfolgers zu entziehen. Durch die Befragung von Zeugen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass sich der Täter während seiner Flucht an der Ecke Kaiserstraße/Dinglerstraße seiner Jacke und seines Pullovers entledigt habe. Die Bekleidungsstücke konnten ebenso sichergestellt werden wie eine kurze Hundeleine, die er in den o. g. Vorgarten geworfen und mit der er vermutlich die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen hatte.

Personenbeschreibung:

- ca. 1,85 m groß - 25 - 30 Jahre alt - schwarze kurze Haare - graues zerrissenes T-Shirt - schmale Statur - kurze, khakifarbene Hose - Drei-Tage-Bart - Weggeworfene Bekleidungsgegenstände: Schwarzer Kapuzenpullover der Marke 'Warzone' mit Camouflage-Muster an den Rückseiten der Ärmel; granola-farbene Regenjacke mit Kapuze und Känguru-Brustbeutel

Der Täter war vor der Tat in Begleitung einer jungen Frau, die wie folgt beschrieben wird:

- ca. 1,65 m groß - 25 - 30 Jahre alt - schwarze, schulterlange Haare - graue Nike-Jogginghose mit grünen Seitenstreifen - grauer Pullover - schwarzer Rucksack

Die beiden Personen hatten eine schwarze französische Bulldogge bzw. einen Mops mitgeführt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat und fragt, wer die beiden beschriebenen Personen kennt. |pizw

