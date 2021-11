POL-LG: ++Lüneburg - Auseinandersetzung am Stint - Zeugenhinweise++Lüneburg - Haftbefehl aufgrund des Raubes vom 01.11. - Betäubungsmittelfund++Rosche - Versammlung mit Plakaten - Unmut gegenüber Impfungen++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung am Stint - Zeugenhinweise

In der Nacht des 04.11.21 kam es im Bereich des Stintmarktes zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 30-jährigen Türstehers. Ein 25-Jähriger wurde durch diesen gehindert ein Lokal zu betreten. Aus Wut warf der Täter aus geringer Entfernung mit einer Glasflasche in Richtung des 30-Jährigen. Dieser konnte sich ducken und wehrte sich mit dem Einsatz von Pfefferspray gegenüber dem Angreifer. Ein weiterer, noch unbekannter, Täter versuchte zudem den 30-Jährigen Türsteher zu schlagen. Dieser blieb nach den Angriffen unverletzt.

Personenbeschreibung des noch unbekannten Täters:

- Männlich - ca. 185cm - schlank - circa 25 Jahre - westasiatisches Erscheinungsbild - gelbe Jacke, Jeans - schwarze kurze Haare - leichter Bartansatz

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch scheitert - Täter flüchtet ohne Diebesgut - Zeugenhinweise

Am Nachmittag des 03.11.21 zwischen 15:15 Uhr und 18:15 Uhr kam es im Bereich der Heinrich-Heine-Straße in Lüneburg zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Der unbekannte Täter versuchte die Terrassentür und weitere Fenster aufzuhebeln. Die Versuche misslungen, da die guten Fenster standhielten. Der unbekannte Täter flüchtete ohne Diebesgut. Der Sachschaden wurde auf knapp 800 Euro geschätzt.

Lüneburg - Angebliche Heilerin erschleicht sich Geld - Zeugenhinweise

Zu einem Betrug zum Nachteil einer 69-Jährigen kam es am 02.11.21 im Laufe des Nachmittages. Zwei bisher unbekannte Täterinnen sprachen die 69-Jährige im Bereich der Innenstadt an, wobei eine der Täterinnen sich als Heilerin ausgab. Diese "segneten" an der Wohnanschrift der 69-Jährigen eine zuvor abgehobene größere Summe Bargeld. Am Folgetag bemerkte die Geschädigte das Fehlen des Geldes. Personenbeschreibung der beiden Täterinnen: - Beide Weiblich, circa Mitte 50 - circa 160-167cm groß - osteuropäisches Erscheinungsbild - eine Täterin trug eine hochwertige, helle Jacke - die andere Täterin hatte helle, voluminöse Haare und auffallend bunte, lange Fingernägel

Lüneburg - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Partynacht endet in der Zelle

Zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte ist es am 03.11. gegen 23:00 Uhr in der Straße Am Berge gekommen. Die beiden 23-jährigen Verursacher widersetzten sich den Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten. Nach Ankündigung einer Ingewahrsamnahme wehrten sich die Verursacher aktiv. Beide Personen durften die Nacht in der Zelle verbringen.

Lüneburg - Haftbefehl aufgrund des Raubes vom 01.11. - Betäubungsmittelfund

Der amtsbekannten 24-jährigen Lüneburger, welcher am Anfang der Woche bereits durch mehrere Straftaten aufgefallen war, wurde aufgrund eines Haftbefehls von der Polizei festgenommen. (Siehe Pressemitteilung vom 01.11.) Das Amtsgericht Lüneburg hatte einen Haftbefehl wegen Schweren Raubes gegen den 24-Jährigen erlassen. Im Rahmen der Festnahme wurden zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden.

Lüneburg - Kontrollen im Bereich Straßenkriminalität

Zu mehreren Betäubungsmittelfunden kam es am 03.11.21 in der Lüneburger Innenstadt. Die Polizei Lüneburg führte im Bereich der Straßenkriminalität Kontrollen durch. Hierbei wurden unter anderem einem 21-Jährigen mehrere Päckchen mit Betäubungsmitteln abgenommen. Insgesamt wurden vier Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Lüneburg - Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich

Verkehrskontrollen wurden am 03.11.21 im Innenstadtbereich von Lüneburg, unter anderem Am Sande, durchgeführt. Insgesamt kam es zu mehr als 100 Kontrollen und daraus resultierenden Verstößen gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz.

Lüneburg - Schulwegsicherung - Viertklässler üben für die Radfahrprüfung

Einige Verstöße bezüglich mangelnder Beleuchtung und des Rechtsfahrgebotes konnte die Polizei am Morgen des 03.11. im Bereich der Wilhelm-Raabe-Schule in der Feldstraße verzeichnen. Mit den betroffenen Personen wurden unter anderem erzieherische Gespräche im Hinblick auf die Vekehrssicherheit geführt.

Im Bereich der Grundschule am Sandberg in Ochtmissen wurden 19 Kinder des 4. Jahrgangs am Vormittag des 03.11. auf die Radfahrprüfung vorbereitet. Begleitet wurde dies von der zuständigen Kontaktbeamtin.

Lüneburg - exhibitonistische Handlung durch verwirrte Person

Zu einer exhibitionistischen Handlung kam es am Abend des 03.11.2021 in der Lüneburger Innenstadt im Bereich der Straße Am Sande. Ein offensichtlich verwirrter 47-jähriger Lüneburger entblößte sich vor mehreren Passanten und gegenüber anwesenden Polizeibeamten, welche den Anblick nicht sehr prickelnd fanden. Der Verursacher wurde nach dem Vorfall zur Polizeidienststelle verbracht.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker (Elbe) - Häusliche Gewalt - Wegweisung aus der gemeinsamen Wohnung

Zu einer Häuslichen Gewalt ist es in den Abendstunden des 03.11.21 in Hitzacker (Elbe) gekommen. Ein 40-Jähriger schlägt seine Lebensgefährtin im Rahmen eines Streites. Durch die eingesetzten Beamten erhält der Verursacher eine Wegweisung für die Wohnung. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Wustrow - Verkehrskontrolle eines E-Scooters - Fahrt endet auf der Polizeiwache

Zu einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz kam es am Abend des 03.11.21 in der Bahnhofstraße in Wustrow. Der 33-jährige E-Scooter-Fahrer wurde durch die Polizei kontrolliert und es wurde festgestellt, dass der erforderliche Versicherungsschutz für das Fahrzeug fehlt. Weiter konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Aus diesem Grund wurde dem 33-Jährigen Blut abgenommen.

Uelzen

Rosche - Brand in Küche - vergessener Topf auf dem Herd

Zu einem Fettbrand in einer Küche kam es in der Nacht des 04.11.21 in Rosche. Der 33-jährige Verursacher setzte einen Topf mit heißem Fett auf und schlief im alkoholisierten Zustand ein. Es kam zu einem Fettbrand in der Küche. Diese wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Das Obergeschoss des Wohnhauses ist aufgrund der starken Rußbildung nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Uelzen - Beeinflusster Mofafahrer - Weiterfahrt untersagt

Ein 54-jähriger Mofafahrer wurde am Vormittag des 04.11. durch die Polizei Uelzen im Bereich der Groß-Liederner-Straße angehalten. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Rosche - Versammlung mit Plakaten - Unmut gegenüber Impfungen

Vor der Grund- und Oberschule in der Schulstraße in Rosche kam es am Vormittag des 04.11. zu einer Versammlung von circa 20-30 erwachsenen Personen. Hintergrund der Versammlung war vermutlich die Ankündigung einer mobilen Impfaktion. Mit Plakaten machten die Versammlungsteilnehmer ihren Unmut kund. Gemäß der Polizei Rosche gab es keine besonderen Vorkommnisse.

