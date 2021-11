Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Lüneburg-Körperverletzung Am Altenbrücker Ziegelhof ++ Wrestedt - Fahrbahndecke großflächig beschmiert ++ Ebstorf-Verkehrsunfallflucht auf der L233 zw. Ebstorf und Wittenwater - Zeugen gesucht ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 03.11.2021

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzung Am Altenbrücker Ziegelhof - Zeugen gesucht

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 20-Jährigen und einer 16-Jährigen kam es am Dienstag, 02.11.21 gegen 17:45 Uhr im Bereich der Straße Am Altenbrücker Ziegelhof im rückwärtigen Bereich eines Bekleidungsgeschäftes. Zwei unbekannte männliche Beschuldigte schlugen die beiden Opfer unter anderem ins Gesicht. Beide Opfer wurden leicht verletzt.

Personenbeschreibung der Täter:

Person 1: - männlich - ca. 185cm - dick - südeuropäisches Erscheinungsbild - ca. 25 Jahre - schwarze enge Stoffhose, helles Shirt, schwarze Bomberjacke, weiße Sneaker

Person 2: - männlich -ca. 175cm - athletisch - osteuropäisches Erscheinungsbild - ca. 25 Jahre, graue Jogginghose, schwarzer Nike Pullover mit Kapuze - blonde Haare, Seiten kurz - sprach deutsch mit Akzent

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruchdiebstahl in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise

Im Bereich der Brandenburger Straße am Kreideberg war es am 02.11.21 zwischen 15:30 und 21:30 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Hierbei begaben sich die unbekannten Täter vermutlich über den Gartenzaun auf die rückwärtige Seite des Hauses. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter ins Objekt. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl eines Motorrollers - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl von einem Motorroller ist es in der Nacht vom 01.11. auf den 02.11.21 gekommen. Ein in der Scharnhorstraße abgestellter Motorroller der Firma YIYING wurde durch unbekannte Täter entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenhinweise

Am Dienstag 02.11.21 kam es zwischen 11:15 Uhr und 11:50 Uhr in der Steinstraße in Bardowick zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Mercedes. Durch den Geschädigten wurde festgestellt, dass ein bislang unbekannter Täter den Pkw erheblich zerkratzt hat. Es kam zu einem Sachschaden von circa 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich - Wunsch erfüllt: Haftbefehl vollstreckt

Am Vormittag des 02.11. und 03.11.21 wurden durch Kräfte der Polizei Lüneburg Durchfahrtskontrollen in der Salzstraße durchgeführt. Innerhalb kurzer Zeit kam es hier an beiden Tagen zu knapp 60 Verstößen gegen das bestehende Durchfahrtsverbot.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kam ein 61-jähriger Lüneburger auf die vor Ort kontrollierenden Beamten zu. Dieser teilte mit, dass er ins Gefängnis wolle. Diesen Wunsch konnten die Beamten ihm erfüllen, da eine Abfrage ergab, dass für den 61-Jährigen örtliche Haftbefehle vorlagen. Aus diesem Grund verbrachten die Beamten ihn in die Justizvollzugsanstalt Lüneburg.

Bardowick - Geschwindigkeitsüberwachung

Durch die Polizei Bardowick wurde am Nachmittag des 02.11.21 im Bereich des Radbrucher Weges in Vögelsen eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei wurden elf Verstöße festgestellt. Der höchste gemessene Wert, bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50km/h, lag bei 76km/h.

Lüneburg - Vergessenes Essen löst Rauchentwicklung aus - Keine Verletzten

Am Abend des 02.11.21 kam es im Hans-Steffens-Weg in einem Mehrfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung innerhalb einer Wohnung, wodurch die Rauchmelder auslösten. Der offensichtlich alkoholisierte 32-jährige Bewohner schläft, trotz Essens auf dem eingeschalteten Herd, in der Badewanne ein. Der 32-Jährige kann durch die eingesetzten Beamten nur mit Mühe geweckt werden. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Lüneburg - Alte Masche, neuer Name - Polizei weist auf betrügerische Schreiben hin

In den letzten Tagen haben sich mehrere Geschädigte bei ihrer örtlichen Polizei gemeldet. Sie hatten per Post ein Mahnschreiben der angeblichen Firma "Pro Collect AG" erhalten, in dem die letzte außergerichtliche Mahnung ausgesprochen wurde. Angeblich hätten die Angeschriebenen telefonisch einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, für den nun rund 250 Euro fällig seien. Bundesweit warnen bereits mehrere Verbraucherzentralen vor diesem Schreiben. Bei der Polizei wurden mehrere Strafverfahren wegen versuchten Betruges eingeleitet. Betroffene sollten der Zahlungsaufforderung auf keinen Fall einfach Folge leisten, sondern Anzeige bei der Polizei erstatten.

Lüneburg - Diebstahl aus einer abgestellten Tasche in der Leuphana Universität - Zeugen gesucht

Innerhalb des Audimax der Leuphana Universität in der Universitätsallee 1 kam es am Abend des 02.11.21 während einer Orchesterprobe zu einem Diebstahl eines Fahrzeugschlüssels aus einer abgestellten Handtasche. Nach Angaben der Geschädigten habe sie ihre Tasche im Eingangsbereich abgestellt. Der bisher unbekannte Täter entnimmt ein Etui mit einem Autoschlüssel und verschafft sich Zugang zum geparkten Pkw. Es wurde ein Smartphone und Bargeld entwendet. Das Etui legte der unbekannte Täter im Anschluss zurück. Der Schaden beträgt circa 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Verkehrsunfallflucht auf der L219 - Zeugenhinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht vom 02.11. auf den 03.11.21 auf der Landesstraße 219 im Bereich Bleckede. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kam mit seinem Kraftfahrzeug nach rechts von der Straße ab und durchkreuzte den dortigen Grünstreifen. Hierbei wurde der Leitpfosten umgefahren und der befestigte Seitenraum erheblich aufgewühlt. Die Fahrbahn wurde erheblich verschmutzt und musste gereinigt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Glasscheibe eines Haltestellenschildes beschädigt - Personen vor Ort angetroffen

Zu einer Sachbeschädigung eines Haltestellenschildes ist es am Abend des 02.11.21 am Busbahnhof (ZOB) in der Straße Amtshof in Lüchow gekommen. Am Tatort konnten durch die eingesetzten Beamten mehrere amtsbekannte Personen festgestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei Lüchow dauern an. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Luckau - Verdächtiger Gegenstand in Zigarettenautomat - Delaborierer im Einsatz

Der Polizei Lüchow wurde am 02.11.21 gegen 18:20 Uhr mitgeteilt, dass sich in einem Zigarettenautomaten in der Straße Bülitz ein verdächtiger Gegenstand in der Ausgabeklappe befinden solle. Dabei handelte es sich um einen zylindrischen Körper, welcher mit Paketklebeband umwickelt war. Die durch die Polizei Lüchow angeforderten Delaborierer nahmen den Gegenstand für weitere Untersuchungen mit. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen "Böller". Die Ermittlungen der Polizei Lüchow dauern an.

Wustrow - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Morgen des 03.11.21 auf der Landesstraße 262 gekommen. Der 38-jährige Fahrzeugführer eines Lkw VW Crafter touchierte beim Überholen eines 60-jährigen Radfahrers dessen linken Oberarm mit dem rechten Außenspiegel. Dieser wird bei dem Unfall leicht verletzt und begibt sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entsteht Sachschaden von circa 600 Euro.

Uelzen

Wrestedt - Fahrbahndecke großflächig beschmiert - Zeugenhinweise

Im Bereich der Straße Am Weinberg in Wrestedt kam es in der Nacht vom 27.10. auf den 28.10.21 zu einer großflächigen Sachbeschädigung der Fahrbahndecke. Durch den bislang unbekannten Täter wurden verschiedene Schriftzüge in einer Größe von circa 5m x 20m auf die Fahrbahn gesprüht. Der Schaden beläuft sich auf circa 350 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bodenteich, Tel. 05824-965980, entgegen.

Uelzen - Trunkenheit am Tage - Blutentnahme durchgeführt

Zu einer Trunkenheit im Verkehr kam es am Mittag des 02.11.21 in Uelzen. Der 45-jährige Fahrer eines Pkw Honda wurde durch Polizeibeamte der Polizei Uelzen im Bereich der Straße Im Neuen Felde kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,4 Promille. Die Fahrerlaubnis des 45-Jährigen wurde sichergestellt.

Uelzen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Pkw VW am Abend des 02.11.21 in der Industriestraße in Uelzen konnte festgestellt werden, dass der 20-jährige Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besitzt. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Uelzen - Diebstahl aus Büroräumen

Ein unbekannter Täter schlug in der Nacht vom 02.11. auf den 03.11.21 die Scheibe eines Büroraumes in der Karlstraße ein. Als Tatmittel nutzte der Täter vermutlich einen Stein. Eine Spurensicherung am Tatort erfolgte durch die Polizei Uelzen. Aus dem Objekt wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro.

Barum (Bad Bevensen) - Verkehrsunfall auf der B4 - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Nachmittag des 02.11.21 im Bereich Barum. Eine 48-jährige Autofahrerin eines Pkw Toyota befuhr die B4 in Richtung Uelzen. In Höhe eines Wirtschaftsweges fuhr nach ersten Erkenntnissen eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, auf die B4 auf. Die 48-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von mehr als 3000 Euro.

Ebstorf - Verkehrsunfallflucht auf der L233 zwischen Ebstorf und Wittenwater - Zeugen des Überholmanövers gesucht

Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am 03.11.21 gegen 13:10 Uhr die L233 von Ebstorf in Richtung Wittenwater. Dieser wurde durch einen weiteren Lkw-Fahrer, trotz Gegenverkehr, überholt. Der Überholende drängte den 44-jährigen Lkw-Fahrer so weit von der Fahrbahn ab, dass dieser auf einem Acker neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Im Gegenverkehr befand sich nach ersten Erkenntnissen ein Pkw, welcher aufgrund des Überholens anhalten musste. Die Polizei Ebstorf sucht nun nach Zeugen zu dem Überholmanöver. Der Verursacher zum Verkehrsunfall entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeistation Ebstorf, Tel. 05822-947920, entgegen.

