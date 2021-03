Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt/Sendenhorst. Fahndung nach 5er BMW und tatverdächtigen Fahrer ist eingestellt - Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 22.3.2021, 11:52 Uhr und 15:53 Uhr

Warendorf (ots)

Die Fahndung nach dem Fahrer des schwarzen 5er BMW Kombi, der im Verdacht steht den Verkehrsunfall am Montag, 22.3.2021, 7.50 Uhr auf der L 851 zwischen Sendenhorst und Drensteinfurt verursacht zu haben, ist eingestellt. Polizisten stellten das verdächtige Auto gegen 16.10 Uhr in Sendenhorst fest und hielten es an. Am Steuer saß ein 32-Jähriger aus Sendenhorst. Die Beamten stellten das Auto des Tatverdächtigen sowie seinen Führerschein sicher.

