Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr streifte vermutlich beim Vorbeifahren ein unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand der Straße "Am Wasserturm" in Kornwestheim geparkten Alfa Romeo. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, 07154 1313-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell