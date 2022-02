Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/81 Gem. Leonberg: Auffahrunfall führt zu Verkehrsstau

Ludwigsburg (ots)

Etwa 20.000 Euro Sachschaden, drei leicht verletzte Personen sowie mehrere Kilometer Stau sind die Bilanz eines Auffahrunfalls mit vier beteiligten Pkw. Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr musste ein 60-jähriger Subaru-Fahrer, der die A8 von Stuttgart kommende befuhr und im weiteren Verlauf auf die Überleitung auf die A 81 in Richtung Heilbronn wechselte, aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Vermutlich aufgrund zu geringe Abstände und nicht angepasster Geschwindigkeit fuhren der hinter ihm fahrende 44-jährige Honda-Lenker, sowie die hinter diesem fahrende 25-jährige VW-Golf-Lenkerin und der hinter dieser fahrende 28-jährige VW-Caddy-Lenker jeweils auf den Pkw vor sich auf. Sowohl die Golf Fahrerin als auch der Caddy-Fahrer und dessen Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Abgesehen von dem Honda mussten alle am Unfall beteiligten Pkw abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme mussten zeitweise beide Fahrspuren durch die Feuerwehr gesperrt werden, was zu einem bis zu sieben Kilometer langen Stau führte.

