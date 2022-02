Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Auffahrunfall im Spitalwald

Ludwigsburg (ots)

Weil sein 31-jähriger Beifahrer ein dringendes Bedürfnis verspürte, hielt ein 19-jähriger Transporter-Fahrer am Mittwoch gegen 22:00 Uhr am Fahrbahnrand der Landesstraße 1362 im Spitalwald zwischen Herrenberg und Oberjettingen an. Um auf das stehende Fahrzeug aufmerksam zu machen, schaltete der 19-Jährige das Warnblinklicht ein. Ein 22-jähriger Mazda-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Oberjettingen unterwegs war, bremste aufgrund dessen stark ab. Dies wurde vermutlich von der nachfolgenden 74-jährigen Mercedes-Fahrerin zu spät erkannt, weshalb sie wohl nahezu ungebremst auf den Mazda auffuhr. Aufgrund des Aufpralls wurde der Mazda auf den Transporter geschoben. Die 74-Jährige und ihr 25-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden in ein Krankenhaus. Der Mercedes und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

