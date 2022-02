Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit Verletzten nach Rotlichtverstoß

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 15:05 Uhr kam es in Ludwigsburg auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Kreuzung der Heilbronner Straße und der Marbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Peugeot-Fahrerin wollte bei "grün" von der Heilbronner Straße nach links in die Marbacher Straße abbiegen, als es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Citroen-Fahrer kam. Der Citroen-Lenker hatte vermutlich das für ihn geltende Rotlicht übersehen, so dass er trotzdem von der Marbacher Straße nach links in die Schlossstraße abbog. Die Peugeot-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr im Kreuzungsbereich umgeleitet werden, was zu größeren Verkehrsstörungen führte. Gegen 16.15 Uhr konnten die Sperrungen aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell