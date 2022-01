POL-ME: Erneut mit schrottreifem Fahrzeug unterwegs - Monheim - 2201150

Polizei Mettmann

Erst am Dienstag (25. Januar 2022) hatten die Beamten des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Mettmann einen Autotransporter mit Rahmenbruch in Langenfeld aus dem Verkehr gezogen (s. Pressemitteilung unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5131932).

Denselben Fahrzeugführer kontrollierten die Beamten am Donnerstag (27. Januar 2022) gegen 18.45 Uhr erneut. Diesmal in Monheim auf der Hauptstraße. Und wieder war der Fahrer mit einem schrottreifen Fahrzeug unterwegs. Dieses Mal saß der 41-Jährige am Steuer eines Seat Alhambra. Das 19 Jahre alte Fahrzeug mit rumänischer Zulassung wies insgesamt 23 Mängel auf, darunter zwei gefährliche sowie fünf verkehrsunsichere Mängel. Unter anderem war die Bremsanlage des Wagens undicht.

Dem 41-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt sowie die Kennzeichen und Zulassungspapiere sichergestellt. Zudem musste der Mann eine Sicherheitsleistung von über 100 Euro zahlen.

Anmerkung der Pressestelle: In unserer Pressemitteilung 2201141 war versehentlich das falsche Alter angegeben worden. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. Der Fahrer war 41 Jahre und nicht 21 Jahre alt.

