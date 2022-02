Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannter attackiert 55-Jährige auf offener Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen sucht Zeugen, die Hinweise auf einen noch unbekannten Mann geben können, der am Mittwoch gegen 15.45 Uhr im Kreuzungsbereich des Herdwegs und der Kalkofenstraße in Böblingen eine 55 Jahre alte Frau attackierte. Die Frau war zu Fuß zunächst im Herdweg in Richtung des Friedhofs unterwegs. Sie trug Einkäufe in einer Tasche bei sich. Als sie im Kreuzungsbereich der beiden Straßen die Kalkofenstraße überqueren wollte, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Friedhofs weiterzugehen, ergriff der Unbekannte die Frau im Schulterbereich und schrie sie an. Er schien davon auszugehen, dass sie mit ihrem Handy ein Foto von ihm gemacht habe, als sie dieses kurz zuvor hervorgeholt hatte, jedoch um Musik damit abzuspielen. Die Frau brüllte den Mann an, worauf er von ihr abließ und sich wieder zurück zur Friedhofsmauer begab, wo er sich vorher bereits aufgehalten hatte. Als sie ihm mit der Polizei drohte, flüchtete der Täter über einen Fußweg in Richtung der Teckstraße. Die 55-Jährige wurde durch die Attacke leicht verletzt. Der Mann soll etwa 185 cm groß, schlank und zwischen 35 und 40 Jahren alt sein. Er hat lange, gewellte, dunkelbraune Haare und einen Oberlippenbart. Er trug eine Brille, eine schwarze Daunenjacke, schwarze Jogginghosen und schwarze Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031 13-2500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell