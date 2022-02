Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Unfall mit rund 24.000 Euro Sachschaden auf der K 1051

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 24.000 Euro Sachschaden kam es am Mittwoch gegen 14:40 Uhr auf der Kreisstraße 1051 zwischen dem Steinenbronner und dem Schönaicher Kreisverkehr. Ein 41-jähriger Skoda-Fahrer wollte nach links in einen Waldweg abbiegen und musste aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs zunächst anhalten. Dies wurde vermutlich von einer 45-jährigen Audi-Fahrerin hinter dem Skoda zu spät erkannt. Eine von ihr eingeleitete Vollbremsung konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Der Skoda wurde durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn in einen Graben geschoben. Der Audi geriet nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 72-jähriger VW-Fahrer versuchte noch dem Audi auszuweichen, wurde jedoch trotz des Manövers noch touchiert. Glücklicherweise wurde keine Person bei dem Unfall verletzt. Alle Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf der Kreisstraße kam es in beide Fahrtrichtungen zu Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell