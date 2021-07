Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210725 - 0894 Bundesautobahn 66: Pkw prallt in Sperranhänger - Drei Verletzte

Frankfurt (ots)

(dr) Am Freitag, den 23.07.2021, kam es auf der A 66 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeug miteinander kollidierten. Einer der Pkw prallte nach dem Zusammenstoß in einen Sperranhänger einer Baustelle. Bei dem Unfall wurden drei Fahrzeuginsassen, zwei 22 und 28 Jahre alte Frauen und ein 29 Jahre alter Mann, verletzt. Gegen 22:05 Uhr waren ein 29 Jahre alter Mann und seine 22-jährige Beifahrerin mit einem Mercedes auf der Bundesautobahn 66 in Richtung Wiesbaden unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Eschborn und der Anschlussstelle Höchst wechselte der 29-Jährige von der linken Spur nach rechts auf den nächsten Fahrstreifen und stieß mit einem dort befindlichen 30-Jährigen und seiner 28-jährigen Beifahrerin zusammen, die zu diesem Zeitpunkt mit einem Toyota in gleicher Fahrtrichtung unterwegs waren. Durch den seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge schleuderte der Mercedes über die Fahrbahn und prallte rechtsseitig gegen einen Sperranhänger der Baustelle und anschließend rechtsseitig gegen die Betongleitwand. Durch die Wuchst des Aufpralls kippte der Anhänger um. Beide Insassen des Mercedes sowie die Beifahrerin des Toyota wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen sowie dem Anhänger entstand erheblicher Sachschaden. Zwischenzeitlich war die Fahrbahn in Richtung Wiesbaden bis auf den linken Fahrstreifen aufgrund der Aufräumarbeiten gesperrt. Die Arbeiten wurden gegen 23:45 Uhr abgeschlossen. Die Unfallermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

