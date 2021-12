Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trotz Führerschein ohne Führerschein unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 29-Jähriger aus Mazedonien wurde am Mittwochnachmittag in Eisenberg einer Kontrolle unterzogen werden. Der Mann war mit seinem Pkw in der August-Bebel-Straße unterwegs. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann bereits seit drei Jahren in Deutschland lebt, aber seinen mazedonischen Führerschein noch nicht umschreiben lassen hat. Damit erfüllt der 29-Jährige den Tatbestand des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Er musste seinen VW stehen lassen und hat zwar keinen Führerschein, dafür aber eine Anzeige in der Tasche.

