Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl eines CX 5

Jena, Saale-Holzland-Kreis, Weimar, Weimarer Land (ots)

In den Nachtstunden vom 27.10.2021( Mittwoch) zum 28.10.2021 (Donnerstag) kam es zur Entwendung eines roten PKW Mazda CX 5. Das Fahrzeug parkte in der Closewitzer Straße in Jena, auf Höhe der Hausnummern 21-23. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei Jena telefonisch unter der Nummer 03641/812464 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell