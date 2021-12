Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spaziergang am Nachmittag

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Nachmittagsspaziergang machten am Mittwoch zwei Pferde in Hermsdorf. Die Polizei wurde darüber informiert, dass die Ausreißer im Bereich Hermsdorf Ost in Richtung Autobahn laufen. Die Tiere konnten in der Folge eingefangen und auf die Koppel zurückgeführt werden, ohne das Verkehrsteilnehmer oder die Tiere selber geschädigt wurden.

