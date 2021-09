Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gewinnspielbetrug mit langer Vorlaufzeit

Rügen (ots)

Eine 58-jährige Deutsche aus Bergen (Rügen) hat 1.800 Euro an Gewinnspielbetrüger verloren. Das Geld hat sie für Google-Play-Karten ausgegeben und die darauf befindlichen Codes an die angebliche Gewinnspielfirma durchgegeben - eingefordert unter dem Vorwand, Geld für Notar und Gewinntransport vorab bezahlen zu müssen.

Soweit ist die Masche gängig. Jedoch ist die Geschädigte in dem aktuellen Fall bereits vor Monaten von einem Gewinnspielunternehmen aus der Schweiz kontaktiert worden, das sie für die Teilnahme an automatischen Lottogewinnspielen werben wollte. Diese Firma verfügte seltsamerweise über alle möglichen Daten der Frau inklusive der Bankverbindung. Nachdem die nun Betrogene doch noch Mitglied bei dem Gewinnspielunternehmen wurde, erhielt sie in den vergangenen Tagen mehrfach Anrufe. Angeblich habe sie im Jackpot gewonnen und müsse im Vorfeld für Notarkosten und für den Transport des Gewinns aufkommen. Bei der dritten Aufforderung, Google-Play-Karten zu kaufen, um damit Gebühren zu bezahlen, beendete sie das Gespräch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

In Foren im Internet und bei der Verbraucherzentrale wird bereits seit Längerem vor ominösen Gewinnen und Werbeanrufen im Zusammenhang mit der Schweizer Gewinnspielfirma "MIT AG Lebensfreude GbR" gewarnt.

Die Polizei stellt noch mal klar:

Bei serösen und echten Gewinnen müssen vorab keine Kosten für Notar, Gebühren oder für den Geldtransport beglichen werden, erst recht nicht in Form von übermittelten Codes von Google-Play-Karten oder ähnlichen Möglichkeiten. Sobald Codes von Gutscheinen mündlich oder schriftlich mitgeteilt werden, können die Betrüger über die jeweilige Summe der Gutscheinkarte verfügen. Das Geld ist in jedem Falle weg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell