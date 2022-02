Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Büro

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Donnerstag nach Einschlagen eines Kellerfensters Zugang zu zwei Häusern einer Jugendhilfeeinrichtung in der Zuffenhauser Straße in Korntal verschafft. I ersten Gebäude hebelten sie einen Büroraum auf und entwendeten dort eine Geldbörse. Über eine Verbindungstür gelangten sie daraufhin in ein angrenzendes Gebäude. Wo sie eine weitere Bürotür aufbrachen, einen Schrank aufhebelten und einen Möbeltresor aus der Wand rissen. Der Tresor wurde komplett gestohlen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, zu melden.

