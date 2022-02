Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Fahrradfahrer vermutlich in Unfallflucht verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg. Tel. 07032 2708-0, sucht nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 17.00 Uhr im Bereich des Wolfäcker- und des Finkenwegs in Gärtringen ereignete, nach weiteren Zeugen. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen streifte ein noch unbekannter Fahrradfahrer einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi und fuhr anschließend kurzerhand davon. Bei dem Radler soll es sich um einen 12 bis 14 Jahre alten Jungen mit einem schwarz-orangenen Mountainbike gehandelt haben. Er trug eine schwarze Jacke mit Reflektoren, eine hellere Jeans sowie weiße Schuhe und hat braune Haare. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

