Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Heringsdorf (ots)

Heute Mittag (08. Juli 2021, 11.30 Uhr) ereignete sich auf der B110 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden ist. Die Straße musste für etwa eine dreiviertel Stunde voll gesperrt werden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 28-jährige deutsche Fahrerin eines Nissan die K34 aus Richtung Suckow kommend in Richtung B110. Am Abzweig zur B110 wollte sie nach rechts in Richtung Usedom Stadt fahren. Auf Höhe der Sperrlinie vor dem Radweg stoppte sie ihr Fahrzeug und überzeugte sich, ob der Radweg und die Fahrbahn frei sind. Nachdem sie nochmals einen Blick nach links warf, fuhr sie an und bemerkte dabei den von rechts kommenden Radfahrer nicht. Der 64-jährige Deutsche wurde frontal vom Auto erfasst, stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell