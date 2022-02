Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz: Schiffsunfall mit Sachschaden bei Remseck am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag, den 03.02.2022 gegen 07:00 Uhr kollidierte ein Containerschiff mit der geografisch rechten Brückendurchfahrt der Hochberger Straßenbrücke.

Zuvor war es beim Ablegen, von einer in ca. 400 Meter entfernten Spuntwand, vermutlich zu Missverständnissen in der Kommunikation zwischen dem Schiffsführer und seiner Mannschaft gekommen. Demnach wurde das Gütermotorschiff zu früh losgemacht und fuhr dann mit einem misslungenen Manöver zu Tal. Die Versuche des Schiffsführers, die Kontrolle rechtzeitig wiederzuerlangen, scheiterten. Durch den Aufprall in Höhe der Backbordnock mit dem Brückenbogenträger wurde das Steuerhaus komplett abgerissen. Es entstand ein 6-stelliger Sachschaden am Wasserfahrzeug. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die talwärts gesperrte Brückendurchfahrt wurde bis zum Zeitpunkt der Begutachtung durch einen Brückenstatiker wieder freigegeben. Der aufkommende Schiffsverkehr wurde in diesem Zeitraum über die geografisch linke Brückendurchfahrt abgewickelt. Schaden an der Brücke entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell