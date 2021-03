Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Radfahrerin und Zeugen nach Unfall gesucht

Husum (ots)

Am letzten Dienstagnachmittag (16.03.21), gegen 14:00 Uhr, kam es in der Osterhusumer Straße in Husum zu einem Verkehrsunfall.

Eine Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem roten Fahrrad die Osterhusumer Straße in Richtung Ostenfelder Straße und beabsichtigte in Höhe des Lämmerfennenweges nach links abzubiegen. Sie hatte den linken Arm ausgestreckt, entschloss sich dann aber nach rechts in Richtung Lämmerfennenweg zu fahren. Ein hinter der Radfahrerin fahrendes Fahrzeug wich der Radfahrerin aus und fuhr gegen einen Bordstein, wodurch ein Schaden an seinem Fahrzeug entstand. Die Radfahrerin fuhr in unbekannte Richtung weiter.

Das Polizeirevier Husum bittet Zeugen und auch die Radfahrerin sich unter der Rufnummer 04841-830330 oder 04841-830311 zu melden. Vielen Dank!

