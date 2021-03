Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Oldenswort - Verkehrsunfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver, Polizei sucht weitere Zeugen und Verursacher(in)

Oldenswort (ots)

Am vergangenen Mittwoch (17.03.21) kam es um 15:00 Uhr auf der B5, von Tönning kommend in Fahrtrichtung Husum, zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, die hintereinander in einer Kolonne fuhren. In Höhe der Einmündung Oldenswort, Diekhusen, beabsichtige die Fahrerin eines Audis nach links abzubiegen. In dieser Situation wurde die Fahrzeugkolonne vom letzten Fahrzeug der Kolonne, einem weißen Hyundai, überholt. Die Fahrerin des Audis musste daher den Abbiegevorgang abbrechen und stark abbremsen. In Folge dessen kam es zwischen den beiden hinter ihr fahrenden Fahrzeugen zu einem Auffahrunfall mit erheblichem Sachschaden, bei dem sich einer der Fahrer leicht verletzte.

Der weiße Hyundai beendete den Überholvorgang und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Hyundai geben können. Auch der/ die Fahrer/in des weißen Hyundai wird gebeten, sich bei der Polizei Tönning unter der Telefonnummer 04861-6170660 zu melden.

