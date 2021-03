Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sankt Peter-Ording: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht!

Sankt Peter-Ording (ots)

In der Nacht von Sonnabend (20.03.21) auf Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Badallee in Sankt Peter-Ording ein. Sie entwendeten ein Moutainbike der Marke "Conway" sowie drei E-Bikes ("Hercules" und "Victoria"). Zuvor hebelten sie ein Fenster zum Verkaufsraum auf. Zwei der gestohlenen Räder wurden am Sonntagnachmittag in einem in der Nähe des Tatorts gelegenen Waldstücks in den Dünen von Spaziergängern gefunden.

In der Nacht zum 02. März wurde schon mal in das Geschäft eingebrochen und ein E-Bike entwendet.

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in der Badallee gemacht? Wer hat Personen mit E-Bikes im Waldstück gesehen?

