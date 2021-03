Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Vogelhäuschen von Grundstück gestohlen, Polizei sucht Zeugen!

Süderbrarup (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (21.03.21) kam es in der Angelnstraße in Süderbrarup zu einem Diebstahl eines Futterhäuschens aus einem Vorgarten. Unbekannte Täter betraten das Grundstück eines Mehrfamilienhauses und entwendeten das aus Birkenholz gefertigte Vogelhaus, welches auf einem hölzernen Dreibein befestigt war, von einer umzäunten Terrasse.

Die Polizeistation Süderbraup hat die Ermittlungen dieses Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 04641/4809830 zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell