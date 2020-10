Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Dürrholz/Daufenbach (ots)

Dürrholz/Daufenbach - Am 24.10.2020 kam es gegen 07:00 Uhr in Daufenbach zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 40- jährigen Fahrer Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,27 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Auf seinen Führerschein wird er vorerst verzichten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell