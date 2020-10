Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Flammersfeld (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:15 Uhr, befuhr die 19-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW die Rheinstraße (B256) in der Ortslage Flammersfeld in Richtung Oberlahr. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der PKW zunächst mit einer Straßenlaterne, welche auf das Dach eines Wohnhauses knickte. Sodann prallte das Fahrzeug gegen das Schaufenster eines Geschäfts, so dass die Scheibe zerbrach. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

