Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrer unter Drogenfluss

Horhausen (ots)

Horhausen - In der Nacht zum Samstag, 24.10.2020 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ortslage Horhausen bei dem 23-jährigem Mann aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte dies. Darüber hinaus wurden auch noch Drogen bei ihm gefunden. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

