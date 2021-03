Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sieverstedt - Straßenverkehrsgefährdung nach Überholvorgang, Polizei sucht weitere Zeugen

L 317 / Sieverstedt (ots)

Am Donnerstagmorgen (25.03.21), um 09.07 Uhr, befuhr der Fahrer eines silberfarbenen BMW die L 317 von Schleswig in Richtung Flensburg. Kurz nach der Abfahrt Stenderupau kam dem 38-Jährigen auf dessen Fahrbahn ein anderes Fahrzeug entgegen. Dieses war zuvor das letzte Fahrzeug einer Kolonne und überholte nun mehrere vor ihm fahrende PKW in einer längeren Rechtskurve. Wohl nur durch das Ausweichen des BMW-Fahrers konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Allerdings verlor der 38-Jährige beim Ausweichen auf den Grünstreifen die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich um 180 Grad drehte, bevor er es zum Stehen bringen konnte. Das andere Fahrzeug, ein weißer Renault Twingo mit Eckernförder Kennzeichen, fuhr in Richtung Schleswig weiter, konnte aber ermittelt werden. Die Polizeistation Tarp hat die Ermittlungen dieser Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und bittet weitere Zeugen um Kontaktaufnehme unter der Rufnummer: 04638-89410 oder per e-mail unter: Tarp.PSt@polizei.landsh.de. Vielen Dank!

